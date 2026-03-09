Master Classe Les bassistes dans le jazz Conservatoire de Cherbourg Cherbourg-en-Cotentin

Master Classe Les bassistes dans le jazz

Conservatoire de Cherbourg Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin Manche

Début : 2026-03-09 18:00:00

fin : 2026-03-09 22:00:00

2026-03-09

Master Classe animée par François FUCHS professeur de contrebasse au Conservatoire de Cherbourg-en-Cotentin. .

Conservatoire de Cherbourg Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 94 22 77 conservatoire@cherbourg.fr

