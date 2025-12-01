Les farces chez Hugo !

Ce cycle commence par la master classe publique avec Françoise

Morvan, autrice, traductrice et éditrice. Françoise Morvan traduit non

seulement La Farce de maître Pathelin, la plus célèbre de toutes les farces du Moyen Age, mais aussi deux pièces complémentaires de la première comédie française.

À cette occasion, vous allez entendre la lecture par des étudiants

du Conservatoire Francis Poulenc, de la classe d’Eric Jakobiak et Virginie Barreteau et entrer au cœur du texte, grâce aux commentaires de Françoise Morvan.

Il y a un peu plus de dix ans, Françoise Morvan écrivait sur son site : « La Farce de maître Pathelin devrait

être mise au programme de tous les conservatoires. Encore un vœu

pieux… » Et bien, nous en sommes au tout début peut-être ?

Projet proposé par Eric Jakobiak, professeur d’art dramatique du département théâtre du Conservatoire Francis Poulenc.

Les farces chez Hugo

Master classe La Farce de maître Pathelin

Maison de Victor Hugo, samedi 13 décembre 2025 à 19h

Entrée gratuite sur réservation

Le cycle « Toutes les farces chez Hugo ! ». Après deux années où la Maison de Victor Hugo vous invitait à lire, relire et entendre Shakespeare chez Hugo, voici une autre proposition, pleine de découvertes et de facéties.

Le samedi 13 décembre 2025

de 19h00 à 20h00

gratuit

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Maison de Victor Hugo 6 place des Vosges 75004 PARIS

