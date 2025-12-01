Master classe théâtre avec Françoise Morvan « La farce de maître Pathelin » Maison de Victor Hugo PARIS
Les farces chez Hugo !
Ce cycle commence par la master classe publique avec Françoise
Morvan, autrice, traductrice et éditrice. Françoise Morvan traduit non
seulement La Farce de maître Pathelin, la plus célèbre de toutes les farces du Moyen Age, mais aussi deux pièces complémentaires de la première comédie française.
À cette occasion, vous allez entendre la lecture par des étudiants
du Conservatoire Francis Poulenc, de la classe d’Eric Jakobiak et Virginie Barreteau et entrer au cœur du texte, grâce aux commentaires de Françoise Morvan.
Il y a un peu plus de dix ans, Françoise Morvan écrivait sur son site : « La Farce de maître Pathelin devrait
être mise au programme de tous les conservatoires. Encore un vœu
pieux… » Et bien, nous en sommes au tout début peut-être ?
- Projet proposé par Eric Jakobiak, professeur d’art dramatique du département théâtre du Conservatoire Francis Poulenc.
Entrée gratuite sur réservation
Le cycle « Toutes les farces chez Hugo ! ». Après deux années où la Maison de Victor Hugo vous invitait à lire, relire et entendre Shakespeare chez Hugo, voici une autre proposition, pleine de découvertes et de facéties.
Le samedi 13 décembre 2025
de 19h00 à 20h00
gratuit
Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.
Maison de Victor Hugo 6 place des Vosges 75004 PARIS
https://www.maisonsvictorhugo.paris.fr/paris/actualites/master-classe-theatre-avec-francoise-morvan-la-farce-de-maitre-pathelin