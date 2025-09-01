Master classes, ateliers, rencontres, restitutions et conférences Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS

Master classes, ateliers, rencontres, restitutions et conférences Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS lundi 1 septembre 2025.

Cycle de master classes « Les percussions dans l’orchestre »

Master classes de Neil Percy et Patrick King, percussionnistes du London Symphony Orchestra

Lundi 22 septembre, 14h

Salle Gabriel Fauré

Master

class d’Alexander Chaushian, violoncelle

En

partenariat avec 2e2m

Mercredi 1er octobre, 14h



Salle Gabriel Fauré

Master

class de Camille Bigeault, batterie jazz

Jeudi 2 octobre, 13h

Salle Gabriel Fauré

Master class de l’ensemble

Third Coast Percussion, percussion

Vendredi 3 octobre, 9h30

Salle Gabriel Fauré

Dans

le cadre du Pégazz Festival

Workshop

Pégazz & l’Hélicon

Master

class de Jozef Dumoulin, claviériste jazz

Vendredi 3 et samedi 4 octobre

Espace Gérard Philippe

Concert

de restitution

Dimanche 5 octobre, 17h

Théâtre Jean-François Voguet

Entrée payante sur réservation :

www.pegazz.com

Atelier

de percussions de Lilian Genn

Mardi 7 et mercredi 8 octobre,

14h-18h

Salle Gabriel Fauré

Mercredi 8 octobre, 14h-18h

Salle percussion

Jeudi 9 octobre, 14h-18h

Salle Gabriel Fauré

Rencontre

Jazz sur Seine

Jeudi 9 et vendredi 10 octobre

Site Jean Jacques Rousseau

Master

class de Juan Álamo, marimba jazz

Mardi 14 octobre, 10h

Salle Gabriel Fauré

Master

class vocale de Maíra Martins et Augusto Ordine du groupe vocal brésilien «

Ordinarius »

Mercredi 15, jeudi 16 octobre

Conservatoire du 9e

arrondissement Nadia et Lili Boulanger

Concert

de restitution

Étudiant·es

du département jazz

Vendredi 17 octobre, 19h

Conservatoire du 9e

arrondissement Nadia et Lili Boulanger

Journée

d’étude sur les trésors français et italiens du fonds de Chambure

Jeudi 16 octobre, 14h-17h

Concert de restitution à 17h30

Bibliothèque nationale de France

Restitution

de l’atelier danse jazz de Marianne Isson

Étudiant·es

du département théâtre

Vendredi 31 octobre, 15h

Auditorium Marcel Landowki

Master

class de Laurent Cugny, Jazz

Re-créer

un disque de Gil Evans « The Individualism of Gil Evans »

Mercredi 5 novembre

Site Jean-Jacques Rousseau

Master

class de Jan de Winne, flûtes traversières historiques

Vendredi 7 novembre, 10h-18h

Salle Gabriel Fauré

Conférence

illustrée « Herbie Hancock » par les élèves des classes de culture

musicale jazz des conservatoires de la Ville De Paris

Atelier

d’Yvan Robillard

Mardi 18 novembre, 19h

Site Jean-Jacques Rousseau

Master

class de Pascal Allio

Élèves

de la CPES, danse contemporaine

Du mercredi 19 au vendredi 21

nov.

Suivie d’une « Fenêtre sur cours

» le vendredi 21 novembre

Studios des Abbesses

Master

class de Patrick Wibart sur la transcription et la découverte des instruments

historiques : Saxhorn, Euphonium, Tuba, Serpent

Mercredi 19 novembre, 10h-18h

Salle Gabriel Fauré

Master

class d’Isabelle Riddez

Élèves

de la CPES, danse classique

Mercredis 19 et 26 novembre,

mercredi 3 décembre

Suivie d’une « Fenêtre sur cours

» le mercredi 3 décembre

Studios des Abbesses

Conférence

« Gil Evans et Miles Davis » par Laurent Cugny

Jeudi 20 novembre, 19h

Médiathèque musicale de Paris

Master

class d’Aleksandra Šuklar, percussions

Vendredi 21 novembre, 10h

Salle Gabriel Fauré

Master

class de Vincent Lê Quang, saxophone

Vendredi 21, 10h-17h et samedi 22

novembre, 10h-12h15

Concert

de restitution

Samedi 22 novembre, 15h

Site Jean-Jacques Rousseau



Du

violon baroque au violon moderne

La

Danse comme source des Sonates et Partitas pour violon seul de Johann Sebastian

BACH

Master

class de Patrick Cohën- Akenine, Benjamin Chénier et Stéphanie Moraly,

conception et organisation

Samedi 22 novembre, 10h-18h

Salle Gabriel Fauré

Master class de Fábio

Zanon, guitare

Mardi 2 décembre, 10h

Salle Robert et Gaby Casadesus (301)

Master

class de Vincent Laubeuf, compositeur de musique électroacoustique

Jeudi 4 décembre, 10h

Site Jean Jacques Rousseau

Hommage

à Miles Davis

Conférence

par Médéric Collignon

Dans

le cadre du festival « Monte le son »

Jeudi 4 décembre, 19h

Médiathèque musicale de Paris

Journée

d’études musicales et chorégraphiques dédiée à Pierre Rameau

Lundi 8 décembre, 9h30-17h30

Auditorium Marcel Landowski

Master

class de Sandrine Piau, chant

Mardi 9 décembre, 14h

Salle Mstislav Rostropovitch

(107)

Conférence

« Ella Fitzgerald » par les classes de culture musicale de la Ville

de Paris

Classe

de chant de Carole Hémard

Mardi 9 décembre, 19h

Site Jean-Jacques Rousseau

Master

class de Roland Dénes, timbalier Solo du Budapest Festival Orchestra

Jeudi 11 décembre, 9h30

Salle Mstislav Rostropovitch

(107)

Danser

Rameau

Restitution

de la journée d’étude musicales et chorégraphique dédiée à Pierre Rameau avec

le CND

Samedi 13 décembre, 13h30-16h30

Micadanses

Assistez à ces moments de rencontres avec des personnalités artistiques invité·es dans les domaines de la musique, de la danse et du théâtre

Du lundi 01 septembre 2025 au samedi 20 décembre 2025 :

gratuit

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-01T02:00:00+02:00

fin : 2025-12-21T00:59:59+01:00

Date(s) :

Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) 14 rue de Madrid 75008 PARIS

https://www.facebook.com/crrdeparis https://www.facebook.com/crrdeparis