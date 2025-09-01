Master classes, ateliers, rencontres, restitutions et conférences Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS
Cycle de master classes « Les percussions dans l’orchestre »
Master classes de Neil Percy et Patrick King, percussionnistes du London Symphony Orchestra
Lundi 22 septembre, 14h
Salle Gabriel Fauré
Master
class d’Alexander Chaushian, violoncelle
En
partenariat avec 2e2m
Mercredi 1er octobre, 14h
Salle Gabriel Fauré
Master
class de Camille Bigeault, batterie jazz
Jeudi 2 octobre, 13h
Salle Gabriel Fauré
Master class de l’ensemble
Third Coast Percussion, percussion
Vendredi 3 octobre, 9h30
Salle Gabriel Fauré
Dans
le cadre du Pégazz Festival
Workshop
Pégazz & l’Hélicon
Master
class de Jozef Dumoulin, claviériste jazz
Vendredi 3 et samedi 4 octobre
Espace Gérard Philippe
Concert
de restitution
Dimanche 5 octobre, 17h
Théâtre Jean-François Voguet
Entrée payante sur réservation :
www.pegazz.com
Atelier
de percussions de Lilian Genn
Mardi 7 et mercredi 8 octobre,
14h-18h
Salle Gabriel Fauré
Mercredi 8 octobre, 14h-18h
Salle percussion
Jeudi 9 octobre, 14h-18h
Salle Gabriel Fauré
Rencontre
Jazz sur Seine
Jeudi 9 et vendredi 10 octobre
Site Jean Jacques Rousseau
Master
class de Juan Álamo, marimba jazz
Mardi 14 octobre, 10h
Salle Gabriel Fauré
Master
class vocale de Maíra Martins et Augusto Ordine du groupe vocal brésilien «
Ordinarius »
Mercredi 15, jeudi 16 octobre
Conservatoire du 9e
arrondissement Nadia et Lili Boulanger
Concert
de restitution
Étudiant·es
du département jazz
Vendredi 17 octobre, 19h
Conservatoire du 9e
arrondissement Nadia et Lili Boulanger
Journée
d’étude sur les trésors français et italiens du fonds de Chambure
Jeudi 16 octobre, 14h-17h
Concert de restitution à 17h30
Bibliothèque nationale de France
Restitution
de l’atelier danse jazz de Marianne Isson
Étudiant·es
du département théâtre
Vendredi 31 octobre, 15h
Auditorium Marcel Landowki
Master
class de Laurent Cugny, Jazz
Re-créer
un disque de Gil Evans « The Individualism of Gil Evans »
Mercredi 5 novembre
Site Jean-Jacques Rousseau
Master
class de Jan de Winne, flûtes traversières historiques
Vendredi 7 novembre, 10h-18h
Salle Gabriel Fauré
Conférence
illustrée « Herbie Hancock » par les élèves des classes de culture
musicale jazz des conservatoires de la Ville De Paris
Atelier
d’Yvan Robillard
Mardi 18 novembre, 19h
Site Jean-Jacques Rousseau
Master
class de Pascal Allio
Élèves
de la CPES, danse contemporaine
Du mercredi 19 au vendredi 21
nov.
Suivie d’une « Fenêtre sur cours
» le vendredi 21 novembre
Studios des Abbesses
Master
class de Patrick Wibart sur la transcription et la découverte des instruments
historiques : Saxhorn, Euphonium, Tuba, Serpent
Mercredi 19 novembre, 10h-18h
Salle Gabriel Fauré
Master
class d’Isabelle Riddez
Élèves
de la CPES, danse classique
Mercredis 19 et 26 novembre,
mercredi 3 décembre
Suivie d’une « Fenêtre sur cours
» le mercredi 3 décembre
Studios des Abbesses
Conférence
« Gil Evans et Miles Davis » par Laurent Cugny
Jeudi 20 novembre, 19h
Médiathèque musicale de Paris
Master
class d’Aleksandra Šuklar, percussions
Vendredi 21 novembre, 10h
Salle Gabriel Fauré
Master
class de Vincent Lê Quang, saxophone
Vendredi 21, 10h-17h et samedi 22
novembre, 10h-12h15
Concert
de restitution
Samedi 22 novembre, 15h
Site Jean-Jacques Rousseau
Du
violon baroque au violon moderne
La
Danse comme source des Sonates et Partitas pour violon seul de Johann Sebastian
BACH
Master
class de Patrick Cohën- Akenine, Benjamin Chénier et Stéphanie Moraly,
conception et organisation
Samedi 22 novembre, 10h-18h
Salle Gabriel Fauré
Master class de Fábio
Zanon, guitare
Mardi 2 décembre, 10h
Salle Robert et Gaby Casadesus (301)
Master
class de Vincent Laubeuf, compositeur de musique électroacoustique
Jeudi 4 décembre, 10h
Site Jean Jacques Rousseau
Hommage
à Miles Davis
Conférence
par Médéric Collignon
Dans
le cadre du festival « Monte le son »
Jeudi 4 décembre, 19h
Médiathèque musicale de Paris
Journée
d’études musicales et chorégraphiques dédiée à Pierre Rameau
Lundi 8 décembre, 9h30-17h30
Auditorium Marcel Landowski
Master
class de Sandrine Piau, chant
Mardi 9 décembre, 14h
Salle Mstislav Rostropovitch
(107)
Conférence
« Ella Fitzgerald » par les classes de culture musicale de la Ville
de Paris
Classe
de chant de Carole Hémard
Mardi 9 décembre, 19h
Site Jean-Jacques Rousseau
Master
class de Roland Dénes, timbalier Solo du Budapest Festival Orchestra
Jeudi 11 décembre, 9h30
Salle Mstislav Rostropovitch
(107)
Danser
Rameau
Restitution
de la journée d’étude musicales et chorégraphique dédiée à Pierre Rameau avec
le CND
Samedi 13 décembre, 13h30-16h30
Micadanses
Assistez à ces moments de rencontres avec des personnalités artistiques invité·es dans les domaines de la musique, de la danse et du théâtre
Du lundi 01 septembre 2025 au samedi 20 décembre 2025 :
gratuit
Public enfants, jeunes et adultes.
Date(s) :
Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) 14 rue de Madrid 75008 PARIS
