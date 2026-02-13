Master Classes chanteurs solistes de l’Académie d’Art Vocal, Manoir de Kerboutier, Noyal-Pontivy

Master Classes chanteurs solistes de l’Académie d’Art Vocal 25 – 28 février Manoir de Kerboutier Morbihan

TARIF 450€ + adhésion de 20€ minimum à l’Académie d’Art Vocal indispensable

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-25T10:00:00+01:00 – 2026-02-25T19:00:00+01:00

Fin : 2026-02-28T10:00:00+01:00 – 2026-02-28T19:00:00+01:00

Vous êtes chanteur lyrique en cours d’études, professionnel, juste curieux, professeur de chant, chef de chœur etc… ce stage vous intéresse !

C’est un stage somme toute classique, vous y travaillerez votre technique de chanteur appliqué à un répertoire particulier autour de deux compositeurs phares, Heinrich Schütz (1585-1672) et Jean-Sébastien Bach (1685-1750).

Imaginez-vous faire carrière et ne jamais chanter du Bach?

Les deux professeurs qui animent ce stage sont des spécialistes de renommée internationale. C’est une chance de pouvoir travailler soliste et en petits ensembles à un par voix, un répertoire que vous maîtriserez mieux, accompagnés à l’orgue et au clavecin par de talentueux instrumentistes.

Ce stage se clôt par un concert donné au Manoir de Kerboutier, désormais lieu de culture répertorié dans la région.

Stage ouvert à 12 chanteurs solistes.

avec Pierre Mervant et Michel Laplénie, professeurs de chant

Gaëlle Coulon, organiste

Jean-François Nestour, claveciniste

Manoir de Kerboutier Kerboutier, Noyal-Pontivy Noyal-Pontivy 56920 Morbihan Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/academie-d-art-vocal/evenements/2026-fevrier-musique-baroque-allemande »}]

Musique baroque allemande musique baroque

Académie d’Art Vocal