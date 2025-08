Master du Camping-Car Parc des Expositions de Rouen Le Grand-Quevilly

Pour cette 15ème édition du Master Camping-Car, plus de 200 Camping-cars, fourgons aménagés et vans seront exposés du 9 au 13 octobre 2025 au Parc Expo de Rouen !

Du fourgon aménagé, au camping car intégral avec un lit central, découvrez le plus grand choix de la région et les dernières innovations ! Les plus grandes marques européennes de camping-car, de fourgon et van réunies pour vous présenter les collections 2025.

Le Master Camping Car c’est également l’opportunité de choisir parmi une grande sélection de véhicules d’occasion toutes marques et pour tous les budgets.

Une équipe de professionnels est à votre écoute pendant 5 jours exceptionnels pour vous accompagner dans le choix, le financement, l’équipement et l’entretien de votre véhicule.

Un grand magasin d’accessoires avec des promotions spéciales salon vous accueillera pendant les 5 jours. Des offres exceptionnelles et un large choix sur les univers Plein Air, High Tech, Entretien, Energie, Cuisine et bien d’autres…

A noter également la présence d’une aire de stationnement pour ceux qui souhaitent venir avec leur véhicule de loisirs et passer la nuit sur place, sans oublier le service de restauration pour vous permettre de déjeuner sur place le midi.

La recette parfaite pour passer un excellent weekend ! .

Parc des Expositions de Rouen 46 avenue des Canadiens Le Grand-Quevilly 76120 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 79 84 50 infos@mastercampingcar.com

