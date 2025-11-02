Master Esku Pilota Trinquet Berria Hasparren

Master Esku Pilota Trinquet Berria Hasparren dimanche 2 novembre 2025.

Master Esku Pilota

Trinquet Berria 68 rue Francis Jammes Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Première demi-finale du Master Esku Pilota dans le magnifique trinquet du Berria.

P.Larralde-Guichandut c/ P.Etcheverry-Luro. .

Trinquet Berria 68 rue Francis Jammes Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02

