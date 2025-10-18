MASTER KLAS AR GONTERION Masterclass des conteurs kerlenn pondi Pontivy

MASTER KLAS AR GONTERION Masterclass des conteurs kerlenn pondi Pontivy samedi 18 octobre 2025.

MASTER KLAS AR GONTERION Masterclass des conteurs

kerlenn pondi 21 Rue Jean Marie de Lamennais Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 09:30:00

fin : 2025-10-18 17:00:00

Date(s) :

2025-10-18

Ti Douar Alre et Ti ar Vro Bro Pondi coorganisent cette année la 5ème édition du Masterclass en breton pour conteurs, ouvert à tous.

S’ensuivra une veillée de contes en breton, à 17h30 au Ty Poz.

Sur inscription avant le 15/10 .

kerlenn pondi 21 Rue Jean Marie de Lamennais Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 7 68 39 89 19

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement MASTER KLAS AR GONTERION Masterclass des conteurs Pontivy a été mis à jour le 2025-10-10 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté