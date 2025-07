Masterclass à la brasserie de Sulauze Chemin Du vieux Sulauze Istres

Masterclass à la brasserie de Sulauze Chemin Du vieux Sulauze Istres samedi 16 août 2025.

Masterclass à la brasserie de Sulauze

Samedi 16 août 2025 à partir de 15h. Chemin Du vieux Sulauze Brasserie de Sulauze Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-16

fin : 2025-08-16

Date(s) :

2025-08-16

Vous êtes curieux de savoir comment nos bières artisanales sont fabriquées ?

Nous vous invitons à une expérience unique au cœur de notre brasserie avec deux Masterclass ce samedi 16 août après-midi !

Visite guidée Explorez notre ancienne bergerie rénovée, où nous brassons nos bières de manière traditionnelle.

Dégustation exclusive Savourez une sélection de nos bières artisanales, riches en arômes naturels issus des différents malts et houblons que nous utilisons avec un apéro gourmand !



Entrez dans l’univers secret de nos brasseurs !

Vous pourrez ensuite profiter de la soirée avec animation et chef cuisinier sur place !



Un rendez vous incontournable pour les amoureux de la bière avec deux Masterclass :



15h « Du brassage à la dégustation » avec dégustation de 3 bières (25 €)

et 17h30 « Accords bières et fromages » avec dégustation de 3 accords bières et fromages (30 €)



Guidés par Flora Ghisoni, Brasseuse, Biérologue et juge de Bière Internationale, vous visitez la brasserie de Sulauze et découvrez le procédé de brassage et la technique de dégustation de bières.



Sur réservation au 09 71 72 65 91 .

Chemin Du vieux Sulauze Brasserie de Sulauze Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 71 72 65 91 bureau@brasseriedesulauze.com

English :

Overlooking the Sulauze estate, the brewery welcomes you this summer. Discover their savoir-faire during a guided tour!

German :

Sind Sie neugierig darauf, wie unsere handwerklich gebrauten Biere hergestellt werden?

Wir laden Sie zu einem einzigartigen Erlebnis im Herzen unserer Brauerei mit zwei Masterclasses am Samstag, den 16. August nachmittags ein!

Italiano :

Siete curiosi di sapere come vengono prodotte le nostre birre artigianali?

Vi invitiamo a vivere un’esperienza unica nel cuore del nostro birrificio con due Masterclass questo sabato 16 agosto pomeriggio!

Espanol :

Con vistas a la finca de Sulauze, la cervecería le da la bienvenida este verano. Descubra su saber hacer durante una visita guiada.

L’événement Masterclass à la brasserie de Sulauze Istres a été mis à jour le 2025-07-29 par Office de Tourisme d’Istres