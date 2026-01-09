Masterclass Adam Monroe Tour (Grand Paris Studio) La Place Paris

Une masterclass unique avec une référence du rap français

Grand Paris Studio lance les Masterclass Tour, une série exclusive de formations immersives en mixage, mastering et post-production, animée par Adam Monroe, ingénieur du son ayant travaillé avec les plus grands noms de l’industrie musicale.

Avec près de 10 ans d’expérience dans l’industrie musicale et plus de 40 certifications SNEP (disques d’or, de platine et de diamant), Adam Monroe s’est imposé comme une référence en mixage et mastering.

Il a collaboré avec des artistes majeurs tels que Aya Nakamura, Booba, Gazo, Tiakola, Bigflo & Oli, Youssoupha, et bien d’autres.

Une journée immersive pour monter en compétence

Lors de ces masterclass, Adam vous dévoilera les secrets du mixage professionnel, en abordant chaque aspect technique et artistique :

Stratégies pour réussir dans l’industrie : relationnel, structuration d’activité et conseils administratifs

Analyse approfondie d’un titre mixé par Adam

Maîtrise de Pro Tools et des traitements audio essentiels (voix, compression, dynamique, Autotune, Reverb, Delay, etc.)

Gestion du son et identité sonore : comprendre les attentes des artistes et des producteurs

Pourquoi participer

Que vous soyez débutant ou expérimenté, ces formations vous permettront :

D’acquérir des techniques de mixage avancées

De comprendre les attentes du marché et de développer votre identité sonore

D’avoir des conseils concrets pour structurer votre carrière et évoluer vers un niveau professionnel

Retrouvez la masterclass d’Adam Monroe le 7 février 2026 à La Place !

Le samedi 07 février 2026

de 11h00 à 19h00

payant Tout public.

La Place 10 passage de la Canopée 75001 Paris

https://shotgun.live/fr/events/adam-monroe-tour



