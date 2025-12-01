Masterclass art floral compositions de fêtes Chenonceaux

Masterclass art floral compositions de fêtes

Pendant 2 heures, participez à un cours d’art floral mené par l’équipe de l’atelier floral du Château de Chenonceau. Tarif 90€/pers (accès château- scénographie florale de Noël et jardins inclus)

Nombre de places limité réservation obligatoire

Pendant 2 heures, participez à un cours d’art floral mené par l’équipe de l’atelier floral du Château de Chenonceau.

Du Potager des Fleurs à leur atelier, vous découvrirez le quotidien des fleuristes qui embellissent de fleurs fraîches toutes les pièces du château jusque dans les coulisses des préparatifs des décorations de Noël

Chaque participant repart avec sa création pour sublimer sa table de fêtes de fleurs comme dans le château !

Tarif 90€/pers (accès château- scénographie florale de Noël et jardins inclus)

Nombre de places limité réservation obligatoire

Chenonceaux 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire welcome@chenonceau.com

English :

For 2 hours, take part in a floral art class led by the Château de Chenonceau?s floral workshop team. 85?/pers (château access Christmas floral scenography ? and gardens included)

Limited number of places ? booking essential

German :

Nehmen Sie zwei Stunden lang an einem Kurs in Blumenkunst teil, der vom Team des Blumenateliers des Schlosses Chenonceau geleitet wird.Preis: 85?/Person (Zugang zum Schloss weihnachtliche Blumenszenografie ? und Gärten inbegriffen)

Begrenzte Anzahl an Plätzen ? Reservierung erforderlich

Italiano :

Per 2 ore, partecipate a un corso di arte floreale condotto dal team del laboratorio floreale del Castello di Chenonceau. Prezzo: 85./pers (accesso al castello esposizione floreale natalizia e giardini inclusi)

Numero limitato di posti, prenotazione indispensabile

Espanol :

Durante 2 horas, participe en una clase de arte floral dirigida por el equipo del taller floral del castillo de Chenonceau. Precio: 85?/pers (acceso al castillo exposición floral navideña ? y jardines incluidos)

Plazas limitadas. Imprescindible reservar

