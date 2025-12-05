Masterclass autour de la création par Pierre-Michel Menger Maison de Balzac musée et bibliothèque Paris

Pour échafauder un édifice et des outils d’interprétation du travail créateur, en partant du postulat que la création artistique est un travail, paradoxalement d’autant plus stimulant qu’il n’est pas assuré de réussir.

Assertion que Balzac reprendrait à son compte. Le 11 octobre 1835, il écrit dans une lettre à Madame Hanska : « Voici quarante jours que je me lève à minuit et me couche à 6 heures. Entre ces deux moments, il n’y a que du travail, un travail ardent, passionné. La lutte acharnée des champs de bataille. »

Si Rodin a consacré six années de sa vie à son Balzac, c’est qu’il s’agissait de concilier la réalité de l’homme Balzac, son intimité et le Balzac de La Comédie humaine. « Je cherche… je cherche ! » L’âme? Comment rendre l’énergie vitale tant louée à propos de l’écrivain, le forçat de la plume ou le furieux du travail : « vivacité », « énergie », « ardeur », « feu », « passion » ?

Pierre-Michel Menger. Dernier ouvrage paru : Anne-Laure Saives, Entretien avec Pierre-Michel Menger, La créativité à l’oeuvre. Travailler contre et avec l’incertitude, Montréal, JFD Editions, 2025

Créer, création, travail, travailler… le travail de la création. Pierre-Michel Menger explore, depuis au moins une dizaine d’années, ce champ où il convoque toutes les disciplines : histoire de l’art, musicologie, philosophie, sociologie, économie, droit… Pierre-Michel Menger est professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Sociologie du travail créateur et directeur d’études à l’EHESS.

Le vendredi 05 décembre 2025

de 14h30 à 16h30

gratuit

balzac.reservations@paris.fr

Public adultes.

Maison de Balzac musée et bibliothèque 47, rue Raynouard 75016 Paris

