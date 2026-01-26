Masterclass avec Édouard Barra, photographe Langres
Masterclass avec Édouard Barra, photographe Langres mardi 10 février 2026.
Masterclass avec Édouard Barra, photographe
Médiathèque Marcel-Arland Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-10
fin : 2026-02-10
Date(s) :
2026-02-10
Tout public
Découvrez les secrets de la photographie avec Édouard Barra lors d’une masterclass exceptionnelle.
Au programme échanges, conseils et partage d’expérience. les participants auront même l’opportunité de se faire photographier par l’artiste !
Tout public
Gratuit .
Médiathèque Marcel-Arland Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 63 00 bibliotheque.arland@langres.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Masterclass avec Édouard Barra, photographe Langres a été mis à jour le 2026-01-23 par Antenne du Pays de Langres