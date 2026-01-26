Masterclass avec Édouard Barra, photographe Langres

Masterclass avec Édouard Barra, photographe

Médiathèque Marcel-Arland Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Début : 2026-02-10

2026-02-10

Tout public

Découvrez les secrets de la photographie avec Édouard Barra lors d’une masterclass exceptionnelle.

Au programme échanges, conseils et partage d’expérience. les participants auront même l’opportunité de se faire photographier par l’artiste !

Médiathèque Marcel-Arland Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 63 00 bibliotheque.arland@langres.fr

