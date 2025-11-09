MASTERCLASS AVEC GEMA MONEO Lunel
MASTERCLASS AVEC GEMA MONEO Lunel dimanche 9 novembre 2025.
MASTERCLASS AVEC GEMA MONEO
173 Rue Marx Dormoy Lunel Hérault
Tarif : 40 – 40 – 70 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-09
fin : 2025-11-09
Date(s) :
2025-11-09
Dimanche 9 novembre 2025
À 9h30 et/ou à 11h30
Espace Castel
Tarifs 1 masterclass 40 € ; 2 masterclasses 70 € (+ frais éventels de location)
Infos 04 67 87 83 94
Gema Moneo, originaire de Jerez de la Frontera, appartient à l’une des familles les plus importantes du monde du flamenco. Danseuse de tout premier plan, elle allie force et énergie portée par une liberté artistique totale. Elle se produit sur les scènes internationales et les plus grands tablaos.
Au lendemain de son spectacle El encuentro Jerez y Madrid, elle animera deux masterclasses le dimanche 9 novembre 2025. .
173 Rue Marx Dormoy Lunel 34400 Hérault Occitanie +33 4 67 87 83 94
English :
Sunday, November 9, 2025
At 9:30 a.m. and/or 11:30 a.m
Espace Castel
Prices: 1 masterclass 40 ? ; 2 masterclasses 70 ? (+ eventual rental fees)
Information 04 67 87 83 94
German :
Sonntag, den 9. November 2025
Um 9.30 Uhr und/oder um 11.30 Uhr
Raum Castel
Tarife: 1 Masterclass: 40 ?; 2 Masterclasses: 70 ? (+ evtl. Mietkosten)
Infos: 04 67 87 83 94
Italiano :
Domenica 9 novembre 2025
Alle 9.30 e/o alle 11.30
Spazio Castel
Prezzo: 1 masterclass: 40 €; 2 masterclass: 70 € (+ eventuali costi di noleggio)
Ulteriori informazioni: 04 67 87 83 94
Espanol :
Domingo 9 de noviembre de 2025
A las 9h30 y/o 11h30
Espacio Castel
Precio: 1 clase magistral: 40 euros; 2 clases magistrales: 70 euros (+ posibles gastos de alquiler)
Más información: 04 67 87 83 94
L’événement MASTERCLASS AVEC GEMA MONEO Lunel a été mis à jour le 2025-10-21 par 34 OT PAYS DE LUNEL