MASTERCLASS AVEC GEMA MONEO Lunel

MASTERCLASS AVEC GEMA MONEO Lunel dimanche 9 novembre 2025.

MASTERCLASS AVEC GEMA MONEO

173 Rue Marx Dormoy Lunel Hérault

Tarif : 40 – 40 – 70 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-09

Dimanche 9 novembre 2025

À 9h30 et/ou à 11h30

Espace Castel

Tarifs 1 masterclass 40 € ; 2 masterclasses 70 € (+ frais éventels de location)

Infos 04 67 87 83 94

Gema Moneo, originaire de Jerez de la Frontera, appartient à l’une des familles les plus importantes du monde du flamenco. Danseuse de tout premier plan, elle allie force et énergie portée par une liberté artistique totale. Elle se produit sur les scènes internationales et les plus grands tablaos.

Au lendemain de son spectacle El encuentro Jerez y Madrid, elle animera deux masterclasses le dimanche 9 novembre 2025. .

173 Rue Marx Dormoy Lunel 34400 Hérault Occitanie +33 4 67 87 83 94

English :

Sunday, November 9, 2025

At 9:30 a.m. and/or 11:30 a.m

Espace Castel

Prices: 1 masterclass 40 ? ; 2 masterclasses 70 ? (+ eventual rental fees)

Information 04 67 87 83 94

German :

Sonntag, den 9. November 2025

Um 9.30 Uhr und/oder um 11.30 Uhr

Raum Castel

Tarife: 1 Masterclass: 40 ?; 2 Masterclasses: 70 ? (+ evtl. Mietkosten)

Infos: 04 67 87 83 94

Italiano :

Domenica 9 novembre 2025

Alle 9.30 e/o alle 11.30

Spazio Castel

Prezzo: 1 masterclass: 40 €; 2 masterclass: 70 € (+ eventuali costi di noleggio)

Ulteriori informazioni: 04 67 87 83 94

Espanol :

Domingo 9 de noviembre de 2025

A las 9h30 y/o 11h30

Espacio Castel

Precio: 1 clase magistral: 40 euros; 2 clases magistrales: 70 euros (+ posibles gastos de alquiler)

Más información: 04 67 87 83 94

L’événement MASTERCLASS AVEC GEMA MONEO Lunel a été mis à jour le 2025-10-21 par 34 OT PAYS DE LUNEL