Masterclass avec la réalisatrice Valérie Müller Médiathèque Alexandre Vialatte Ambert

Médiathèque Alexandre Vialatte 7 Rue Blaise Pascal Ambert

Début : 2025-11-10 20:00:00

2025-11-10

Venez rencontrer la réalisatrice Valérie Müller, présidente du jury du Festival Ambert CinéArts. Masterclass autour de son film » La Force de l’Âge « , une création d’Angelin Preljocaj avec huit danseur·ses de 69 à 79 ans !

+33 4 73 82 79 85 mediatheque.ambert@ambertlivradoisforez.fr

English :

Come and meet director Valérie Müller, president of the jury of the Ambert CinéArts Festival. Masterclass around her film « La Force de l’Âge », a creation by Angelin Preljocaj with eight dancers aged 69 to 79!

German :

Treffen Sie die Regisseurin Valérie Müller, Vorsitzende der Jury des Festivals Ambert CinéArts. Masterclass zu ihrem Film « La Force de l’Âge », eine Kreation von Angelin Preljocaj mit acht Tänzerinnen und Tänzern im Alter von 69 bis 79 Jahren!

Italiano :

Venite a conoscere la regista Valérie Müller, presidente della giuria del Festival Ambert CinéArts. Masterclass basata sul suo film « La Force de l’Âge », una creazione di Angelin Preljocaj con otto danzatori dai 69 ai 79 anni!

Espanol :

Venga a conocer a la directora Valérie Müller, presidenta del jurado del Festival Ambert CinéArts. Masterclass basada en su película « La Force de l’Âge », una creación de Angelin Preljocaj con ocho bailarines de entre 69 y 79 años

