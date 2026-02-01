Masterclass avec Laurent Courthaliac : Duke Ellington trio & John Coltrane Auditorium du Conservatoire Charles Munch Paris
Masterclass avec Laurent Courthaliac Duke Ellington trio & John ColtraneProposée et organisée par la Maison du Duke & Leïla Olivesi Dans le cadre de la célébration du centenaire John Coltrane.
16h : Masterclasse et concert de restitution publique avec les classes de piano jazz de Leïla Olivesi au CMA11 & CMA20, le département jazz du CMA11 et l’atelier de 3ème cycle de Stéphane Audard.
gratuit
Placement libre dans la limite des places disponibles
Tout public.
Auditorium du Conservatoire Charles Munch 7 rue duranti 75011 Paris
+33147008607 conservatoire11@paris.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=61584536687460# https://www.facebook.com/profile.php?id=61584536687460#
