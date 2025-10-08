Masterclass batterie Commercy
Masterclass batterie Commercy mercredi 8 octobre 2025.
Masterclass batterie
Place Charles de Gaulle Commercy Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2025-10-08 17:00:00
fin : 2025-10-08
Date(s) :
2025-10-08
17h Rencontre avec l’artiste Franck Agulhon
18h30 Concert Solisticks
Entrée gratuiteTout public
0 .
Place Charles de Gaulle Commercy 55200 Meuse Grand Est +33 3 29 91 62 46
English :
5pm: Meet the artist Franck Agulhon
6:30pm: Solisticks concert
Free admission
German :
17h: Treffen mit dem Künstler Franck Agulhon
18.30 Uhr: Konzert Solisticks
Freier Eintritt
Italiano :
17.00: Incontro con l’artista Franck Agulhon
18.30: Concerto di Solisticks
Ingresso libero
Espanol :
17.00 h: Encuentro con el artista Franck Agulhon
18.30 h: Concierto de Solisticks
Entrada gratuita
L’événement Masterclass batterie Commercy a été mis à jour le 2025-10-03 par OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS