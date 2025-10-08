Masterclass batterie Commercy

Masterclass batterie Commercy mercredi 8 octobre 2025.

Place Charles de Gaulle Commercy Meuse

Gratuit
Gratuit

Mercredi 8 octobre 2025 17:00:00
17h Rencontre avec l’artiste Franck Agulhon
18h30 Concert Solisticks

Entrée gratuiteTout public
Place Charles de Gaulle Commercy 55200 Meuse Grand Est +33 3 29 91 62 46 

English :

5pm: Meet the artist Franck Agulhon
6:30pm: Solisticks concert

Free admission

German :

17h: Treffen mit dem Künstler Franck Agulhon
18.30 Uhr: Konzert Solisticks

Freier Eintritt

Italiano :

17.00: Incontro con l’artista Franck Agulhon
18.30: Concerto di Solisticks

Ingresso libero

Espanol :

17.00 h: Encuentro con el artista Franck Agulhon
18.30 h: Concierto de Solisticks

Entrada gratuita

