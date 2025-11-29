Masterclass bien-être Route des Anses Port-des-Barques

Masterclass bien-être

Route des Anses Complexe sportif Port-des-Barques Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2025-11-29 08:30:00

fin : 2025-11-29 17:00:00

2025-11-29

Journée découverte de différentes pratique autour du bien-être

Route des Anses Complexe sportif Port-des-Barques 17730 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 89 63 06 34 pilatesandco17730@gmail.com

English : wellness masterclass

A day to discover different wellness practices

German : Wellness-Meisterkurs

Tag der Entdeckung verschiedener Praktiken rund um das Wohlbefinden

Italiano :

Una giornata alla scoperta di diverse pratiche di benessere

Espanol :

Una jornada para descubrir diferentes prácticas de bienestar

