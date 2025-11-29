Masterclass bien-être Route des Anses Port-des-Barques
Tarif : 10 – 10 – EUR
Début : 2025-11-29 08:30:00
fin : 2025-11-29 17:00:00
2025-11-29
Journée découverte de différentes pratique autour du bien-être
Route des Anses Complexe sportif Port-des-Barques 17730 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 89 63 06 34 pilatesandco17730@gmail.com
English : wellness masterclass
A day to discover different wellness practices
German : Wellness-Meisterkurs
Tag der Entdeckung verschiedener Praktiken rund um das Wohlbefinden
Italiano :
Una giornata alla scoperta di diverse pratiche di benessere
Espanol :
Una jornada para descubrir diferentes prácticas de bienestar
