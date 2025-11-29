Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Masterclass bien-être Route des Anses Port-des-Barques

Masterclass bien-être Route des Anses Port-des-Barques samedi 29 novembre 2025.

Masterclass bien-être

Route des Anses Complexe sportif Port-des-Barques Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 08:30:00
fin : 2025-11-29 17:00:00

Date(s) :
2025-11-29

Journée découverte de différentes pratique autour du bien-être
Route des Anses Complexe sportif Port-des-Barques 17730 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 89 63 06 34  pilatesandco17730@gmail.com

English : wellness masterclass

A day to discover different wellness practices

German : Wellness-Meisterkurs

Tag der Entdeckung verschiedener Praktiken rund um das Wohlbefinden

Italiano :

Una giornata alla scoperta di diverse pratiche di benessere

Espanol :

Una jornada para descubrir diferentes prácticas de bienestar

L’événement Masterclass bien-être Port-des-Barques a été mis à jour le 2025-10-27 par Office de Tourisme Rochefort Océan