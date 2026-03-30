Masterclass cépages rares au Champagne Gruet Buxeuil
Masterclass cépages rares au Champagne Gruet Buxeuil vendredi 17 avril 2026.
Masterclass cépages rares au Champagne Gruet
48 Grande Rue Buxeuil Aube
Tarif : – – Eur
30
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 18:30:00
fin : 2026-04-17 20:30:00
Date(s) :
2026-04-17
Organisé par le Champagne Gruet. À la découverte des cépages rares: dégustation de vins clairs et champagnes.
Dégustation commentée par un oenologue de 2 vins clairs et 3 champagnes cépages rares (Arbane et Pinot Blanc).
Sur réservation. 30 .
48 Grande Rue Buxeuil 10110 Aube Grand Est +33 3 25 38 54 94 contact@champagne-gruet.com
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English :
L’événement Masterclass cépages rares au Champagne Gruet Buxeuil a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne
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