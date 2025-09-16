Masterclass – Certificat Executive Dirigeant PME : Innovation, Impact & Croissance HEC Paris Jouy-en-Josas

Masterclass HEC Paris – Certificat Executive Dirigeant PME : Innovation, Impact & Croissance

HEC Paris Executive Education a le plaisir de vous inviter à une Master Class animée par Etienne Krieger, directeur académique du Certificat Executive Dirigeant PME : Innovation, Impact & Croissance, et ses deux invités Laure Miribel (MP Groupe) et François Pelen (Groupe Point Vision) le 16 septembre à 12h30.

Dans un monde en pleine transformation, comment innover en alliant performance et impact positif ? Cette Master Class propose une réflexion passionnante autour d’un enjeu crucial pour les startups et PME : innover tout en intégrant la durabilité au cœur de votre stratégie. À travers des témoignages authentiques, des indicateurs clés et des parcours inspirants, vous découvrirez comment ces leaders ont relevé les défis de l’entrepreneuriat et comment leurs expériences peuvent éclairer votre propre chemin.

Cette masterclass vous permettra de :

Bénéficier de conseils pratiques issus de l’expérience d’entrepreneurs et d’experts reconnus.

Découvrir quelques indicateurs clés de performance et d’impact pour piloter vos projets autrement.

Partager vos réflexions et poser vos questions lors d’un débat interactif.

Repartir avec des outils concrets et une inspiration nouvelle pour nourrir vos ambitions entrepreneuriales.

Cette session s’adresse :

Aux dirigeants ou futurs dirigeants (en prise de fonction effective) de PME-ETI.

Aux dirigeants propriétaires ou successeurs désignés dans une entreprise familiale.

Nous serions ravis de vous accueillir pour ce temps d’exploration et de partage, première étape d’un parcours passionnant et inspirant.

Pour vous inscrire, merci de compléter le formulaire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-16T12:30:00.000+02:00

Fin : 2025-09-16T13:30:00.000+02:00

https://www.hec.edu/fr/executive-education/evenements/masterclass-certificat-executive-dirigeant-pme-innovation-impact-croissance

HEC Paris 1 Rue de la Libération 78350 Jouy-en-Josas Les Metz Jouy-en-Josas 78350 Yvelines