Masterclass Champagne Maison Edouard Brun Bar ha Gwin Plouguerneau

Masterclass Champagne Maison Edouard Brun Bar ha Gwin Plouguerneau mercredi 10 décembre 2025.

Masterclass Champagne Maison Edouard Brun

Bar ha Gwin 13 Rue Bel Air Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-10 18:30:00
fin : 2025-12-10

Date(s) :
2025-12-10

Masterclass Champagne Maison Edouard Brun   .

Bar ha Gwin 13 Rue Bel Air Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 32 54 12 

English :

L’événement Masterclass Champagne Maison Edouard Brun Plouguerneau a été mis à jour le 2025-12-06 par OT PAYS DES ABERS