Masterclass Champagnes en accords Château de Saint-Clair Bordeaux-Saint-Clair

Masterclass Champagnes en accords
Château de Saint-Clair 68 Route d'Étretat Bordeaux-Saint-Clair Seine-Maritime
Début : 2025-09-18 19:00:00
fin : 2025-09-18 21:00:00
2025-09-18
Un moment privilégié au Château de Saint-Clair, où l'art de la dégustation rencontre la gastronomie. Cette masterclass propose de découvrir l'univers des champagnes à travers des accords subtils et raffinés, guidés par Léo Allais Pernet, propriétaire, et Annabelle Le Dolédec, dégustatrice professionnelle.
Nombre de places limité, réservation obligatoire au 07 83 15 29 93.
