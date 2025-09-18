Masterclass Champagnes en accords Château de Saint-Clair Bordeaux-Saint-Clair

Un moment privilégié au Château de Saint-Clair, où l’art de la dégustation rencontre la gastronomie. Cette masterclass propose de découvrir l’univers des champagnes à travers des accords subtils et raffinés, guidés par Léo Allais Pernet, propriétaire, et Annabelle Le Dolédec, dégustatrice professionnelle.

Nombre de places limité, réservation obligatoire au 07 83 15 29 93. .

Château de Saint-Clair 68 Route d’Étretat Bordeaux-Saint-Clair 76790 Seine-Maritime Normandie +33 7 83 15 29 93 leo@chateaudesaintclair.fr

