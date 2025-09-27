Masterclass chant avec Mesparrow // Qui Sème Le Son #7 par Diff’art Diff’art Parthenay

Diff’art 15 Rue du Président Salvador Allende Parthenay Deux-Sèvres

Stage accessible pour toutes les personnes qui veulent chanter, sans aucun niveau requis.

Création d’un « chœur éphémère », où tout est basé sur l’improvisation.

L’idée de cet atelier est de chanter ensemble, de se faire du bien, de s’exprimer librement et ensemble, de s’amuser.

20 places MAXIMUM. Si plus de 20 réservations, un second créneau sera ouvert l’après-midi. .

Diff’art 15 Rue du Président Salvador Allende Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 97 23 46 contact@sallediffart.com

