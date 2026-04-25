Brides-les-Bains

Masterclass Charlotte De Turckheim

Cinéma Le Doron Brides-les-Bains Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-05 14:30:00

fin : 2026-10-05

Date(s) :

2026-10-05

Masterclass Charlotte De Turckheim à l’issue de la projection de



Mon père, ma mère, mes frères et mes soeurs…

De Charlotte De Turckheim

Avec Victoria Abril, Alain Bashung, Charlotte De Turckheim

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Cinéma Le Doron Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 20 64 contact@brides-les-bains.com

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English :

Masterclass Charlotte De Turckheim following the screening of



My father, my mother, my brothers and sisters…

By Charlotte De Turckheim

With Victoria Abril, Alain Bashung, Charlotte De Turckheim

L’événement Masterclass Charlotte De Turckheim Brides-les-Bains a été mis à jour le 2024-09-24 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains