Masterclass Charlotte De Turckheim Brides-les-Bains
Masterclass Charlotte De Turckheim Brides-les-Bains lundi 5 octobre 2026.
Brides-les-Bains
Masterclass Charlotte De Turckheim
Cinéma Le Doron Brides-les-Bains Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-05 14:30:00
fin : 2026-10-05
Date(s) :
2026-10-05
Masterclass Charlotte De Turckheim à l’issue de la projection de
Mon père, ma mère, mes frères et mes soeurs…
De Charlotte De Turckheim
Avec Victoria Abril, Alain Bashung, Charlotte De Turckheim
.
Cinéma Le Doron Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 20 64 contact@brides-les-bains.com
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English :
Masterclass Charlotte De Turckheim following the screening of
My father, my mother, my brothers and sisters…
By Charlotte De Turckheim
With Victoria Abril, Alain Bashung, Charlotte De Turckheim
L’événement Masterclass Charlotte De Turckheim Brides-les-Bains a été mis à jour le 2024-09-24 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains
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