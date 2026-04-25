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Masterclass Charlotte De Turckheim Brides-les-Bains

Masterclass Charlotte De Turckheim Brides-les-Bains lundi 5 octobre 2026.

Adresse : Cinéma Le Doron

Ville : 73570 Brides-les-Bains

Département : Savoie

Début : lundi 5 octobre 2026

Fin : lundi 5 octobre 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Brides-les-Bains

Masterclass Charlotte De Turckheim

Cinéma Le Doron Brides-les-Bains Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-05 14:30:00
fin : 2026-10-05

Date(s) :
2026-10-05

Masterclass Charlotte De Turckheim à l’issue de la projection de

Mon père, ma mère, mes frères et mes soeurs…
De Charlotte De Turckheim
Avec Victoria Abril, Alain Bashung, Charlotte De Turckheim
  .

Cinéma Le Doron Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 20 64  contact@brides-les-bains.com

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English :

Masterclass Charlotte De Turckheim following the screening of

My father, my mother, my brothers and sisters…
By Charlotte De Turckheim
With Victoria Abril, Alain Bashung, Charlotte De Turckheim

L’événement Masterclass Charlotte De Turckheim Brides-les-Bains a été mis à jour le 2024-09-24 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains

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