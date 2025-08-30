Masterclass Chemin d’une étoile Rue Ransbach Baumbach Pleurtuit

Masterclass Chemin d’une étoile Rue Ransbach Baumbach Pleurtuit samedi 30 août 2025.

Masterclass Chemin d’une étoile

Rue Ransbach Baumbach Espace Delta Pleurtuit Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-30 11:00:00

fin : 2025-08-30

Date(s) :

2025-08-30

Dans le cadre du Festival Alors on danse.

Cours de danse exceptionnel avec la danseuse étoile Ludmila PAGLIERO.

Le samedi 30 août 2025, à 11h à l’Espace Delta. .

Rue Ransbach Baumbach Espace Delta Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 88 14 24 62

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Masterclass Chemin d’une étoile Pleurtuit a été mis à jour le 2025-08-20 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme