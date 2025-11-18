MASTERCLASS & CONCERT – Laurent NAOURI et le Quatuor Eclectique Conservatoire Municipal Nadia et Lili Boulanger PARIS

Le département Jazz du Conservatoire propose un événement d’exception à l’Auditorium : un concert réunissant le baryton Laurent Naouri et le Quatuor Eclectique avec Michel Michalakakos, autour d’un programme conçu par le professeur Nicolas Dary.

Reconnu internationalement pour la richesse de sa voix et la finesse de son interprétation, Laurent Naouri explore ici un répertoire à la croisée des genres, en dialogue avec les musiciens du quatuor fondé par Michel Michalakakos, altiste et pédagogue passionné. Cette rencontre inédite entre la voix lyrique et les cordes s’inscrit dans une démarche d’ouverture artistique chère au département Jazz, qui invite à décloisonner les styles et à créer des passerelles entre les univers musicaux.

Une soirée rare, où la tradition classique se laisse traverser par l’esprit du jazz et de l’improvisation.

Une soirée exceptionnelle portée par le département Jazz, entre voix lyrique et cordes sensibles.

Le mardi 18 novembre 2025

de 18h00 à 20h30

gratuit

Merci de prence votre place via le lien ci-dessous :

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-18T19:00:00+01:00

fin : 2025-11-18T21:30:00+01:00

Date(s) : 2025-11-18T18:00:00+02:00_2025-11-18T20:30:00+02:00

Conservatoire Municipal Nadia et Lili Boulanger 17 Rue de Rochechouart 75009 PARIS

+33144538686