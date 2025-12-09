Masterclass Corde et tissu Chapidock – Ecole des arts du cirque Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-02 19:00 – 21:00

Gratuit : non 30€ Tarif: 30 € par participant + 10€ adhésion obligatoire/personne Lien helloasso: https://www.helloasso.com/associations/lezards-animes/evenements/masterclass-corde-et-tissu-lundi-2-fevrier-2026 Adulte, Etudiant

Selon le niveau et les envies du groupe il y aura :-Du dynamiques (vrille, 360, spin vers planche latérale, roll up … et évidement pleins de ballants différents )-1001 façons de se bruler entre les orteils-Réfléchir comme un fainéant ou l’art de s’économiser-Outils de recherche en duo-Entrer et sortir d’une figure, comment se surprendre soi-même ?Avec Solune Laurent (Cie avant derniers)?

Chapidock – Ecole des arts du cirque Île de Nantes Nantes 44200

02 28 44 25 84 http://www.lezards-animes.com/ lezards.animes@free.fr