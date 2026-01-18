Masterclass Cyrille Pomés Médiathèque Virginia Woolf Paris

À l’occasion de la sortie de sa dernière œuvre, Les Enfants de Chatom, le 11 mars 2026, nous vous proposons un retour sur l’ensemble de la carrière de Cyrille Pomès.

L’auteur sera interrogé sur son parcours, ses techniques de travail, ses influences, et bien d’autres aspects de sa création.

Vous aurez également la chance d’assister à la présentation de planches originales, projetées en direct sur écran géant.

À l’issue de cette présentation, une vente des ouvrages de Cyrille Pomès sera proposée, suivie d’une séance de dédicaces.

Rencontre avec Cyrille Pomés, auteur complet de bande dessinée : scénariste et dessinateur.

Le samedi 14 mars 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit

Public jeunes et adultes.

Médiathèque Virginia Woolf 4 rue Germaine Krull 75013 Paris

+33144081271 mediatheque.virginia.woolf@paris.fr https://www.facebook.com/p/M%C3%A9diath%C3%A8que-Virginia-Woolf-100095232668975/ https://www.facebook.com/p/M%C3%A9diath%C3%A8que-Virginia-Woolf-100095232668975/



