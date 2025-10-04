Masterclass de chant flamenco avec Luisa Muñoz Flamenco en France Paris

16H-17h30 : Groupe 1 Débutant à Inter

17h30-19h : Groupe 2 Inter à avancé

Stage accompagné à la guitare.

Langue du stage : espagnol et français

Cantaora gitane née à Montpellier, Luisa Muñoz provient d’une illustre famille du flamenco Los Montoya. Elle a pour tante Antonia « La Negra » et pour cousines la Lole ou Angelita Montoya.

Elle résidence un temps à Málaga, où elle travaille avec le bailaor Antonio de Verónica. Elle accède rapidement à la reconnaissance des principales peñas et tablaos locaux de la région Peña Flamenca Juan Breva « El Piyayo », Torre Zambra de Casabermeja (…).

Son répertoire est étendu et polyvalent. Elle domine parfaitement les chants de fête, mais aussi le cante « jondo ». Elle complète l’héritage de ses racines familiales grâce à l’étude et un grand dévouement au cante. Son chant , qui n’a cessé d’évoluer, s’enrichi de chants et styles qui nous transportent à l’âge d’or du flamenco.

Elle a partagé la scène avec El Cañeta de Malaga, José de la Tomasa, ‘La Macanita’, Pepito Vargas, Canela de San Roque, Carmen Ledesma,, Mari Peña et beaucoup d’autres.

Elle a été invitée dans de nombreuses peñas et festivals, en Espagne comme en France : Festival Flamenco de Nîmes, FlamencA à Arles, « Flamenco BBK » à Bilbao, festival « Ciudad de Málaga », «Flamenco de altura» à la Biennale «Málaga en Flamenco», etc.

La cantaora Luisa Muñoz donnera une masterclass de chant à l’occasion de sa venue à Paris.

Le samedi 04 octobre 2025

de 16h00 à 19h00

payant

Tarif plein : 45€

Tarif adhérent.e : 30 €

Public adultes.

Flamenco en France 37bis rue des Trois Bornes 75011 Paris

https://www.flamencoenfrance.fr/stages/stage-de-cante-avec-luisa-munoz-2025-07-11 +33743576585 info@flamencoenfrance.fr https://www.facebook.com/events/884837947482384 https://www.facebook.com/events/884837947482384