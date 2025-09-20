Masterclass de Cølibri STEREOLUX Nantes

Masterclass de Cølibri STEREOLUX Nantes samedi 20 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-20 14:00 – 17:00

Gratuit : non Payant

La venue de Cølibri pour cette édition 2025 est l’occasion d’une masterclass dédiée à la pratique du remix.Ce temps de rencontre débutera par une présentation de son parcours artistique, suivie d’un échange avec les participant·es. Cølibri proposera ensuite une démonstration de son approche du remix à partir de STEMS (groupes de fichiers audio), en partageant sa manière de repenser un morceau existant comme matière première pour une création originale.Travaillant avec Ableton Live, il dévoilera des outils, techniques et réflexes issus de sa pratique, tout en abordant les enjeux artistiques propres à cet exercice : choix des éléments, structure, rythme, texture…Une session ouverte à tous les profils : musicien·nes, producteur·rices, étudiant·es ou passionné·es de création sonore. Pré requis :Cette masterclass s’adresse à des débutant·es ou passionné·es ayant des connaissances sur Ableton.Matériel nécessaire :Pas de matériel nécessaire mais les participant·es peuvent s’iels le souhaitent apporter leur matériel.

STEREOLUX Nantes 44200

https://stereolux.org/masterclass-de-colibri-20092025-1200