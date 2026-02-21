Masterclass de contrebasse avec Lorraine Campet Conservatoire Municipal Francis Poulenc PARIS

Doublement diplômée du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris (en contrebasse et en violon), Lorraine Campet s’est imposée comme l’une des contrebassistes les plus remarquées de sa génération, récompensée par le titre de « Révélation soliste instrumental » aux Victoires de la Musique 2025.

Depuis 2024, elle est contrebassiste super soliste à l’Orchestre de l’Opéra national de Paris. De 2015 à 2022, elle a occupé le poste de deuxième contrebasse solo à l’Orchestre Philharmonique de Radio France .

Elle est régulièrement invitée en tant que contrebasse solo par des formations prestigieuses telles que MusicAeterna, Utopia, le London Symphony Orchestra ou encore l’Orchestre symphonique de la radio suédoise.

Au cours de sa carrière, elle a collaboré avec de nombreux chefs d’orchestre de renom, parmi lesquels Teodor Currentzis, Daniel Harding, Gustavo Dudamel, Daniele Gatti, Esa-Pekka Salonen, Lahav Shani, Gianandrea Noseda et Sir Antonio Pappano.

Parallèlement à son activité de concertiste, Lorraine Campet mène une activité pédagogique soutenue. Elle enseigne à l’IESM d’Aix-en-Provence et est régulièrement invitée à donner des masterclasses à l’international. Lauréate de plusieurs concours internationaux, elle se produit en récital et en musique de chambre en France et à l’étranger.

Ancienne élève du Conservatoire Francis Poulenc, Lorraine Campet y retourne pour animer une masterclass exceptionnelle destinée aux élèves contrebassistes.

Le samedi 14 mars 2026

de 15h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Conservatoire Municipal Francis Poulenc 11, rue Jean de la Fontaine 75016 PARIS



