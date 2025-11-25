Masterclass de danse – Breaking avec Fabrice Mahicka École de Musique et de Danse d’Enghien-les-Bains ENGHIEN-LES-BAINS

Dans MATERIA, six danseurs évoluent dans un monde chaotique où la danse, guidée par la musique, leur permet d’en modeler un nouveau. Portés par le breaking, ils cherchent à reconstruire cet univers en friche, laissant place à un dialogue sensible entre mouvement, rythme et transformation.

Autour du spectacle Materia – VF Cie

Niveau débutant, à partir de 11 ans.

L’atelier vous permettra de découvrir le breaking avec le chorégraphe du spectacle Fabrice Mahicka et d’échanger autour des thématiques qu’il porte.

Le samedi 14 février 2026

de 15h00 à 17h00

payant

La participation est conditionnée à l’achat du billet pour le spectacle associé : MATERIA de VF Cie dans le cadre de la tête la première

-> 10€ l’atelier

-> 26€ correspond à la participation de l’atelier + un billet pour le spectacle (si vous ne l’avez pas déjà pris)

Public jeunes et adultes. A partir de 11 ans.

École de Musique et de Danse d’Enghien-les-Bains 8 Bd Hippolyte Pinaud 95880 ENGHIEN-LES-BAINS

https://www.cda95.fr/fr/agenda/masterclass-de-danse-breaking-avec-fabrice-mahicka centredesarts95@gmail.com