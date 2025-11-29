Masterclass de danse – Jazz avec Fanny Rouyé École de Musique et de Danse d’Enghien-les-Bains Enghien-les-Bains
Imminentes, spectacle en lien avec l’atelier
Autodidacte, Jann Gallois découvre le hip-hop en 2004. Après un riche parcours d’interprète, elle fonde la compagnie BurnOut en 2012 pour allier hip-hop et écriture contemporaine. Avec Imminentes, elle compose une ode à la vie à travers la puissance du féminin. Ce spectacle est une marée pénétrante, une immense vague synergique, une force tranquille, un murmure devenu mugissement, un souffle capable de déplacer des montagnes : pour nous autoriser à imaginer l’avenir autrement.
L’atelier vous permettra de découvrir le jazz avec la danseuse Fanny Rouyé du spectacle et d’échanger autour des thématiques qu’il porte.
Le samedi 29 novembre 2025
de 15h00 à 17h00
payant
10 euros.
26 euros correspond à la participation de l’atelier + un billet pour le spectacle (si vous ne l’avez pas déjà pris).
Tout public.
École de Musique et de Danse d’Enghien-les-Bains 8, boulevard Hippolyte Pinaud 95880 Enghien-les-Bains
https://www.cda95.fr/fr/agenda/masterclass-de-danse-jazz-avec-fanny-rouye centredesarts95@gmail.com