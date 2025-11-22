Masterclass de Danse Studio de danse des Bains Douches Le Château-d’Oléron

Masterclass de Danse

Studio de danse des Bains Douches Le Château-d'Oléron samedi 22 novembre 2025.

Studio de danse des Bains Douches Boulevard des écoles Le Château-d'Oléron Charente-Maritime

Tarif : 20 EUR

Début : 2025-11-22 10:00:00
fin : 2025-11-22 12:00:00

2025-11-22

Dac Danse au Château propose un Stage de Danse avec la chorégraphe Alizé Hernandez de la Compagnie Kynlaus, niveau avancé.
danse.dac@gmail.com

English : Dance Masterclass

Dac Danse au Château offers a Dance Workshop with choreographer Alizé Hernandez from Compagnie Kynlaus, advanced level.

German : Tanz-Masterclass

Dac Danse au Château bietet ein Tanzpraktikum mit der Choreografin Alizé Hernandez von der Compagnie Kynlaus, Fortgeschrittenenstufe.

Italiano :

Dac Danse au Château propone un workshop di danza di livello avanzato con la coreografa Alizé Hernandez della Compagnie Kynlaus.

Espanol : Masterclass de danza

Dac Danse au Château ofrece un taller de danza de nivel avanzado con la coreógrafa Alizé Hernandez, de la Compagnie Kynlaus.

