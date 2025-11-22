Masterclass de Danse Studio de danse des Bains Douches Le Château-d’Oléron
Studio de danse des Bains Douches Boulevard des écoles Le Château-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Début : 2025-11-22 10:00:00
fin : 2025-11-22 12:00:00
2025-11-22
Dac Danse au Château propose un Stage de Danse avec la chorégraphe Alizé Hernandez de la Compagnie Kynlaus, niveau avancé.
Studio de danse des Bains Douches Boulevard des écoles Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine danse.dac@gmail.com
English : Dance Masterclass
Dac Danse au Château offers a Dance Workshop with choreographer Alizé Hernandez from Compagnie Kynlaus, advanced level.
German : Tanz-Masterclass
Dac Danse au Château bietet ein Tanzpraktikum mit der Choreografin Alizé Hernandez von der Compagnie Kynlaus, Fortgeschrittenenstufe.
Italiano :
Dac Danse au Château propone un workshop di danza di livello avanzato con la coreografa Alizé Hernandez della Compagnie Kynlaus.
Espanol : Masterclass de danza
Dac Danse au Château ofrece un taller de danza de nivel avanzado con la coreógrafa Alizé Hernandez, de la Compagnie Kynlaus.
