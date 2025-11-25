Masterclass de danse – Pratique acrobatique avec Lucas Tissot École de Musique et de Danse d’Enghien-les-Bains ENGHIEN-LES-BAINS

L’atelier vous permettra de découvrir la pratique acrobatique avec le danseur du spectacle Lucas Tissot et d’échanger autour des thématiques qu’il porte.

Avec Contre-Nature, Rachid Ouramdane poursuit sa recherche du geste aérien dans un opus mélangeant corps à corps et envols. Sur scène, dix interprètes entremêlent danse et acrobatie dans un langage corporel singulier. Sur un plateau nu, sculpté par la lumière et des projections d’images dans une brume, il évoque l’enfance, le vieillissement et l’absence. Il imagine « comment on continue d’avancer, habité par d’autres personnes que l’on n’a plus autour de soi, ces fantômes qui nous accompagnent. »

Niveau débutant, à partir de 11 ans.

Autour du spectacle Contre-nature – Rachid Ouramdane / Compagnie de Chaillot.

Le samedi 17 janvier 2026

de 14h00 à 15h30

-> 10€ l’atelier

-> 26€ correspond à la participation de l’atelier + un billet pour le spectacle Contre-nature de Rachid Ouramdane (si vous ne l’avez pas déjà pris)

Tout public.

École de Musique et de Danse d’Enghien-les-Bains 8 Bd Hippolyte Pinaud 95880 ENGHIEN-LES-BAINS

https://www.cda95.fr/fr/agenda/masterclass-de-danse-pratique-acrobatique-avec-lucas-tissot centredesarts95@gmail.com