Masterclass de guitare Bibliothèque Rainer Maria Rilke Paris

Enseignant pendant une quinzaine

d’années, il a à cœur de faire partager les nombreuses possibilités de

l’instrument, autant sur la pratique que sur le plan mental.

La musique fait partie de nous,

des battements de cœur aux cris de joie et de colère.

Guitariste autodidacte, Haffyd H se produit au début des années 90. Il fréquente assidûment les clubs de jazz parisiens, y fait de nombreuses rencontres.

Le samedi 25 avril 2026

de 18h00 à 20h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-25T21:00:00+02:00

fin : 2026-04-25T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-25T18:00:00+02:00_2026-04-25T20:00:00+02:00

Bibliothèque Rainer Maria Rilke 88 Ter boulevard de Port-Royal 75005 Paris

+33156817292 bibliotheque.rainer-maria.rilke@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequerilke/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/bibliothequerilke/?locale=fr_FR



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