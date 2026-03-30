Masterclass de guitare Bibliothèque Rainer Maria Rilke Paris
Masterclass de guitare Bibliothèque Rainer Maria Rilke Paris samedi 25 avril 2026.
Enseignant pendant une quinzaine
d’années, il a à cœur de faire partager les nombreuses possibilités de
l’instrument, autant sur la pratique que sur le plan mental.
La musique fait partie de nous,
des battements de cœur aux cris de joie et de colère.
Guitariste autodidacte, Haffyd H se produit au début des années 90. Il fréquente assidûment les clubs de jazz parisiens, y fait de nombreuses rencontres.
Le samedi 25 avril 2026
de 18h00 à 20h00
gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-25T21:00:00+02:00
fin : 2026-04-25T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-25T18:00:00+02:00_2026-04-25T20:00:00+02:00
Bibliothèque Rainer Maria Rilke 88 Ter boulevard de Port-Royal 75005 Paris
+33156817292 bibliotheque.rainer-maria.rilke@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequerilke/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/bibliothequerilke/?locale=fr_FR
Afficher la carte du lieu Bibliothèque Rainer Maria Rilke et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Tatiana Eva-Marie & Michael Valeanu en concert Cool jazz for quiet dreams 38Riv Jazz Club Paris 30 mars 2026
- Inclusiv’Sportival – 2ème édition : l’événement dédié à l’inclusion par le sport Auberge MIJE Fourcy Paris 30 mars 2026
- Exposition collective – Silences The Muisca Gallery Paris 30 mars 2026
- Conférence – 1776-2026 : Le bicentenaire de la Révolution américaine, au coeur des débats (politiques) sur le roman national états-unien Université Ouverte – Université Paris Cité Paris 30 mars 2026
- Conférence – 1776-2026 : Le bicentenaire de la Révolution américaine, au coeur des débats (politiques) sur le roman national états-unien Université Ouverte – Université Paris Cité Paris 30 mars 2026