Masterclass de Nicolás Celis : « L'autre cinéma : produire en combinant prise de risque et pari sur le futur » Salle des Actes – Sorbonne Université Paris lundi 29 septembre 2025.

Comme à chaque édition, en partenariat avec le CRIMIC et SORBONNE UNIVERSITÉ, Viva Mexico Rencontres Cinématographiques vous propose une masterclass gratuite, en espagnol. Celle de cette année, mettra à l’honneur le travail de Nicolás Celis, producteur de films tels que Roma (Alfonso Cuarón, 2018), Noche de fuego (Tatiana Huezo, 2021) et Pájaros de verano (Cristina Gallego et Ciro Guerra, 2018).

« Produire un film au Mexique est une décision politique, créative et profondément personnelle. Dans cette masterclass il nous fera part des critères, intuitions et défis qui traversent le métier de producteur en Amérique latine : Comment choisir un projet ? Qu’implique sa réalisation face à une industrie inégale et en constante transformation ? Quels liens se tissent avec les plateformes mondiales, les festivals et les publics ?

À partir d’expériences concrètes, il mènera une réflexion sur les moyens de construire un cinéma vivant, audacieux et nécessaire. Il présentera également son parcours et sa vision afin d’inviter à considérer le travail du producteur comme un geste créatif, éthique et stratégique. »

Nicolás Celis est l’un des producteurs les plus influents d’Amérique latine et l’une des figures clés du cinéma indépendant dans cette région. Fondateur de Pimienta Films, il a dirigé plus de 40 projets cinématographiques, dont les films plusieurs fois primés Roma (Alfonso Cuarón, 2018), Emilia Pérez (Jacques Audiard, 2024) et Noche de Fuego (Tatiana Huezo, 2021), reconnus internationalement pour leur qualité et leur impact social. Fort de deux décennies d’expérience, il a été membre du jury de festivals internationaux de renom et préside actuellement l’AMPI (Association mexicaine des producteurs indépendants) et la FMPC (Fédération mexicaine des producteurs cinématographiques).

La masterclass (en langue espagnole et interprété en français) aura lieu à la Sorbonne le 29 septembre 2025, de 18h00 à 20h00 dans la Salle des Actes. Attention la salle n’est pas accessible aux PMR.

Entrée libre, inscription obligatoire avant le mercredi 24 septembre (NOM et Prénom): sorbonne@viva-mexico-cinema. org

Entrée par le 54 rue Saint Jacques 75005 Paris : en raison du plan Vigipirate, se munir d’une pièce d’identité ou carte d’étudiant.

Rencontre unique avec Nicolás Celis, producteur mexicain des grands films internationalement reconnus et primés tels que « Heli » d’Amat Escalante, « Roma » d’Alfonso Cuarón ou « Emilia Pérez » de Jacques Audiard !

gratuit

Public adultes. A partir de 18 ans.

Salle des Actes – Sorbonne Université 54, rue Saint-Jacques 75005 Paris

