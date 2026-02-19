masterclass de piano Le Petit Palais de Chaillot Colonzelle

masterclass de piano

Le Petit Palais de Chaillot 10 rue de la mairie 26230 Colonzelle Colonzelle Drôme

Début : 2026-02-24

fin : 2026-02-25

2026-02-24 2026-04-18

Cours de piano les après-midi avec Rebacca Chaillot.

Concerts et conférences en soirée.

Le Petit Palais de Chaillot 10 rue de la mairie 26230 Colonzelle Colonzelle 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Afternoon piano lessons with Rebecca Chaillot.

Evening concerts and lectures.

