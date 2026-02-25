À partir de sa propre expérience, Trois-Quarts Taxi System nous présentera sa méthode de construction de live, de la production sur Ableton jusqu’à la performance, à travers les différentes étapes et questionnements qui peuvent survenir, comme la structuration d’une performance, les questions autour de l’improvisation, l’intégration d’une production dans son live, mais aussi quelques techniques, outils et idées qu’il utilise.

L’idée sera aussi de présenter son set-up live actuel, mais également de survoler plus largement d’autres techniques et méthodes liées au live*, comme l’intégration de boîtes à rythme, de synthétiseurs, de micros… L’objectif de cette masterclass sera d’obtenir des pistes et des conseils pour construire son live et son set-up adapté à son style musical, sa pratique et ses contraintes techniques.

*Cette masterclass portera majoritairement autour de ces différentes pratiques avec le logiciel Ableton, ou dans des configurations hybrides. Ne seront pas évoqués les systèmes dawless ou centrés uniquement sur du hardware.

Le collectif « Rendez-Vous » revient au Bar à Bulles le mercredi 11 mars prochain pour une masterclass de Trois-Quarts Taxi System !

Le mercredi 11 mars 2026

de 19h30 à 23h00

payant

22€

Tout public.

Le Bar à Bulles 4,bis Cité Veron 75018 Paris

