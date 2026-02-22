MASTERCLASS DE THÉÂTRE POUR JUNIORS Grenade
Grenade Haute-Garonne
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif enfant
Début : 2026-03-04
2026-03-04
Une masterclass pour les junior de 11 à 15 ans pour construire et faire vivre des personnages.
Et si ton personnage respirait vraiment ? Ne joue pas un rôle. Deviens-le !
Trois heures pour
Jouer sans faire semblant ;
Engager le corps et la voix ;
Explorer et nourrir les émotions ;
Créer une présence juste et vivante !
Un atelier ludique, exigeant et bienveillant pour progresser, gagner en confiance, prendre du plaisir ensemble. 20 .
Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie laciedesmotsacoulisses@gmail.com
English :
A masterclass for juniors aged 11 to 15 to build characters and bring them to life.
What if your character really breathed? Don’t play a role. Become one!
L’événement MASTERCLASS DE THÉÂTRE POUR JUNIORS Grenade a été mis à jour le 2026-02-21 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE