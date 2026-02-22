MASTERCLASS DE THÉÂTRE POUR JUNIORS Grenade

MASTERCLASS DE THÉÂTRE POUR JUNIORS

Une masterclass pour les junior de 11 à 15 ans pour construire et faire vivre des personnages.

Et si ton personnage respirait vraiment ? Ne joue pas un rôle. Deviens-le !

Trois heures pour

Jouer sans faire semblant ;

Engager le corps et la voix ;

Explorer et nourrir les émotions ;

Créer une présence juste et vivante !

Un atelier ludique, exigeant et bienveillant pour progresser, gagner en confiance, prendre du plaisir ensemble. 20 .

English :

A masterclass for juniors aged 11 to 15 to build characters and bring them to life.

What if your character really breathed? Don’t play a role. Become one!

