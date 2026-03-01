Masterclass de trompette et cor Conservatoire de Vichy-Communauté Cusset
Masterclass de trompette et cor Conservatoire de Vichy-Communauté Cusset samedi 21 mars 2026.
Masterclass de trompette et cor
Conservatoire de Vichy-Communauté 3 avenue de la Liberté Cusset Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 14:00:00
fin : 2026-03-21 17:00:00
Date(s) :
2026-03-21
Alain Faucher rencontrera les élèves de la classe de trompette et cor du conservatoire afin de leur prodiguer de précieux conseils notamment sur la posture et la respiration.
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Conservatoire de Vichy-Communauté 3 avenue de la Liberté Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 63 64 71 90 conservatoire@vichy-communaute.fr
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English :
Alain Faucher will meet with students from the conservatory’s trumpet and horn class to give them valuable advice, particularly on posture and breathing.
L’événement Masterclass de trompette et cor Cusset a été mis à jour le 2026-03-11 par Vichy Destinations