Masterclass de trompette et cor Conservatoire de Vichy-Communauté Cusset

Masterclass de trompette et cor

Conservatoire de Vichy-Communauté 3 avenue de la Liberté Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 14:00:00

fin : 2026-03-21 17:00:00

Date(s) :

2026-03-21

Alain Faucher rencontrera les élèves de la classe de trompette et cor du conservatoire afin de leur prodiguer de précieux conseils notamment sur la posture et la respiration.

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Conservatoire de Vichy-Communauté 3 avenue de la Liberté Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 63 64 71 90 conservatoire@vichy-communaute.fr

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English :

Alain Faucher will meet with students from the conservatory’s trumpet and horn class to give them valuable advice, particularly on posture and breathing.

L’événement Masterclass de trompette et cor Cusset a été mis à jour le 2026-03-11 par Vichy Destinations