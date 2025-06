Masterclass de yoga aux Sentiers de l’Abondance D74A Eygalières 27 juin 2025 10:00

Bouches-du-Rhône

Masterclass de yoga aux Sentiers de l’Abondance Vendredi 27 juin 2025 de 18h à 20h30.

Samedi 28 juin 2025 de 10h à 12h30.

Dimanche 29 juin 2025 de 11h à 13h30. D74A 1770 route du Mas de la Brune Eygalières Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-06-27 10:00:00

fin : 2025-06-28 12:30:00

Date(s) :

2025-06-27

2025-06-28

2025-06-29

Participez à une masterclass de yoga vinyasa aux Sentiers de l’Abondance à Eygalières, du vendredi 27 au dimanche 29 juin !

Avec l’instructeur certifié de yoga Pradeep



Découvrez ou revivez son croisement unique entre le yoga traditionnel et culture moderne lors de 3 ateliers de 2h30 :

vendredi 27 juin 18h-20h30

samedi 28 juin 10h-12h30

dimanche 29 juin 11h-13h30



Chaque atelier comprend :

– la philosophie du Yoga

– le chant de mantras

– la pratique physique dynamique vinyasa flow

– la relaxation

– la méditation

– la joie, l’amour, et l’esprit de partage

… le tout avec une bande son surprenante et portante !



* En anglais avec traduction en français *

Places limités, réservation obligatoire

Ouvert à tout niveau

Lieu Les Sentiers de l’Abondance à Eygalières



Inscription en ligne sur le site internet de Yoga Saint Rémy .

D74A 1770 route du Mas de la Brune

Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 22 36 61 83

English :

Take part in a vinyasa yoga masterclass at Les Sentiers de l’Abondance in Eygalières, from Friday 27 to Sunday 29 June!

German :

Nehmen Sie an einer Vinyasa-Yoga-Masterclass in Les Sentiers de l’Abondance in Eygalières von Freitag, den 27. bis Sonntag, den 29. Juni teil!

Italiano :

Partecipate a una masterclass di vinyasa yoga presso Les Sentiers de l’Abondance a Eygalières, da venerdì 27 a domenica 29 giugno!

Espanol :

Participe en una clase magistral de vinyasa yoga en Les Sentiers de l’Abondance, en Eygalières, del viernes 27 al domingo 29 de junio

L’événement Masterclass de yoga aux Sentiers de l’Abondance Eygalières a été mis à jour le 2025-06-20 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles