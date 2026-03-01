Masterclass dédiée au whisky L’Echoppe du Marais Le Mazeau
Masterclass dédiée au whisky L’Echoppe du Marais Le Mazeau mardi 31 mars 2026.
Masterclass dédiée au whisky
L’Echoppe du Marais 4 Place des Peupliers Le Mazeau Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-31 19:00:00
fin : 2026-03-31 20:30:00
Date(s) :
2026-03-31
origines, méthodes d’élaboration, arômes….
Au cours de cette dégustation, nous vous proposerons de découvrir plusieurs whiskies à travers leurs origines, leurs méthodes d’élaboration et leurs profils aromatiques.
Un moment convivial pour échanger, apprendre et partager autour de belles bouteilles.
Entrée libre et gratuite
Sans obligation d’achat .
L’Echoppe du Marais 4 Place des Peupliers Le Mazeau 85420 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 52 91 83
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English :
origins, production methods, flavours….
L’événement Masterclass dédiée au whisky Le Mazeau a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin