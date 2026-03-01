Masterclass dédiée au whisky L’Echoppe du Marais Le Mazeau

Masterclass dédiée au whisky

L’Echoppe du Marais 4 Place des Peupliers Le Mazeau Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-31 19:00:00

fin : 2026-03-31 20:30:00

Date(s) :

2026-03-31

origines, méthodes d’élaboration, arômes….

Au cours de cette dégustation, nous vous proposerons de découvrir plusieurs whiskies à travers leurs origines, leurs méthodes d’élaboration et leurs profils aromatiques.

Un moment convivial pour échanger, apprendre et partager autour de belles bouteilles.

Entrée libre et gratuite

Sans obligation d’achat .

L’Echoppe du Marais 4 Place des Peupliers Le Mazeau 85420 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 52 91 83

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English :

origins, production methods, flavours….

L’événement Masterclass dédiée au whisky Le Mazeau a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin