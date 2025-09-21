Masterclass Dégustation Rhum Trois Rivières Plantation Trois-Rivières

Masterclass Dégustation Rhum Trois Rivières Plantation Trois-Rivières dimanche 21 septembre 2025.

Masterclass Dégustation Rhum Trois Rivières Dimanche 21 septembre, 11h00, 12h30 Plantation Trois-Rivières

5€ – nombre de places limité – réservé aux personnes majeures

Depuis la terrasse de la boutique, stimulez vos papilles et votre odorat avec les notes des millésimes et autres rhums vieux de Trois Rivières. Une masterclass façon Maître de chai animée par Jean-Philippe Michel.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Réservé aux personnes majeures.

Plantation Trois-Rivières Trois Rivières 97228 Sainte Luce 97228 Martinique 0596 62 51 78 http://www.facebook.com/RhumTroisRivieresMartinique;http://www.instagram.com/rhumtroisrivieres [{« type »: « link », « value »: « https://www.bizouk.com/events/details/masterclass-degustation/108191 »}] Fondée vers 1660 par Nicolas Fouquet, la plantation Trois-Rivières compte parmi les premières distilleries de la Martinique. Située à Sainte-Luce, reconnaissable à son moulin à vent, elle domine majestueusement la mer des Caraïbes. Suivez le guide qui commentera les méthodes ancestrales d’élaboration des rhums agricoles Trois-Rivières au cœur de la distillerie. A la boutique du moulin, dégustez les prestigieux millésimes de Trois-Rivières, reconnus à l’échelle internationale. Et retenez les recettes pour animer vos apéros branchés ! Sur la route des plages, au quartier Trois Rivières à Sainte-Luce. Parking uniquement derrière la distillerie (suivez les pancartes).

