Masterclass dessinée : Nicolas Juncker Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris

Lauréat du Prix de la BD d’histoire contemporaine en 2022, Nicolas Juncker parlera de l’influence majeure de son œuvre fournie : les faits historiques. Comment raconter l’Histoire en BD ?

Si, comme nous le montrent ses remarquables albums Un général, des généraux sur le coup d’Etat du 13 mai 1958 (avec François Boucq), Seules à Berlin sur l’Allemagne de 1945, ou Les mémoires du dragon Dragon sur les guerres durant la Révolution française (avec Simon Spruyt), la bande dessinée constitue un medium pertinent, quelle narration adopter pour toucher au plus juste ?

Auteur-dessinateur ou scénariste, il évoquera aussi la complémentarité de ces deux approches, et la subtilité des collaborations.

Rencontre avec l’auteur de bandes dessinées Nicolas Juncker

Le vendredi 13 mars 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit Public adultes.

Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale 75013 Paris

https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-jean-pierre-melville-1728 +33153827676 mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr



