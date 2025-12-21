Masterclass d’Improvisation au piano avec Pascal Amoyel Conservatoire Municipal Francis Poulenc PARIS

Révélation Soliste Instrumental de l’année aux Victoires de la Musique 2005, Pascal Amoyel a reçu en 2010 le Grand Prix du Disque de la Société Chopin pour son intégrale des Nocturnes de Chopin, saluée par la critique internationale. Ses interprétations de Liszt font également référence.

Formé à l’École normale de musique de Paris et au Conservatoire national supérieur de musique de Paris, il a été remarqué très jeune par György Cziffra, qui en a fait son disciple. Il enseigne au CRR de Rueil-Malmaison et à Sciences Po Paris (analyse et improvisation), crée et dirige des festivals et mène une importante action pédagogique et culturelle.

Investi dans la création de nouvelles formes de concert, il conçoit et interprète de nombreux seuls en scènes, joués notamment au Festival d’Avignon et au Théâtre du Ranelagh.

Les élèves pianistes auront l’honneur de participer à deux masterclasses consacrées à l’art d’improviser au piano, animées par le pianiste international, compositeur et pédagogue reconnu Pascal Amoyel.

Le vendredi 06 février 2026

de 17h30 à 20h30

Le vendredi 09 janvier 2026

de 17h30 à 20h30

gratuit Public jeunes et adultes.

Conservatoire Municipal Francis Poulenc 11, rue Jean de la Fontaine 75016 PARIS



