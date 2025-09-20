Masterclass DJ Hamma, Faceless & Dove MLEH Troyes

Masterclass DJ Hamma, Faceless & Dove MLEH Troyes samedi 20 septembre 2025.

Masterclass DJ Hamma, Faceless & Dove MLEH

Médiathèque Jacques Chirac Troyes centre Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 15:00:00

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Ce qui les unit, les différencie, les classifie… Quel est le parcours professionnel d’un DJ’s ? Autour de trois fers de lance de la scène électro de Troyes, aux styles différents, on retrace l’univers passionnant de ces pionniers de la platine.

Comment compose-t-on un son ? Et doit-on composer un son pour passer derrière les machines ? Producteur ? Ambianceur ? Qui sont-ils ? En 2025, on est loin des samedis soirs enfiévrés des night-clubs, haut lieu du dance floor d’une époque résolument terminée… Le dernier Macumba a fermé ses portes, et les boîtes de nuits n’ont pas survécu à l’épidémie de Covid. Où se passe la fête désormais ?



Hamma

Originaire de Tunisie, Hamma grandit au croisement des sonorités orientales et des musiques électro alors très populaires dans son pays. Passionné de breakdance, il découvre peu à peu la culture musicale occidentale, urbaine ou non Hip Hop, Pop, Electro… Champion de France de Red Bull 3Style en 2019, il poursuit sa carrière en France et à l’international. Atypique et polyvalent, il passe avec aisance de l’Electro à la House, de l’Afrotrap au R&B.

Hamma ne manque pas d’idées non plus, lorsqu’il s’agit de rassembler son public français, avec ses propres événement Hamma&Friends , organisés depuis 2019 à la Chapelle Argence.

—

Faceless

Natif de Troyes, Faceless est un DJ ne souhaitant pas se faire catégoriser. Refusant l’étiquette de DJ techno, Faceless a d’abord puisé son inspiration dans la musique électronique avec des artistes tels qu’Aphex Twin, Modeselektor ou encore Soulwax, il évolue aujourd’hui entre techno, bass music et trap, dans des DJ sets hybrides? Fondateur et programmateur du Bail Électronique depuis 2016, il fait danser la jeunesse troyenne à la Chapelle Argence, en invitant derrière les platines Ur Trax, Louisaah, Casual Gabberz, Amaar, Evil Grimace, et bien d’autres.

—

Dove MLEH

Passionné de musique et reconnu pour l’énergie de ses sets, Dove s’inspire de la Psytrance au Hardcore, avec une Hard Techno aux mélodies percutantes et aux rythmes envoûtants. Curieux et inventif, il multiplie les collaborations audacieuses avec le groupe Pentacore, la violoniste Romy Deville, ou même autour du Petit Prince? Habitué des clubs, festivals, lieux atypiques et raves, il s’impose comme une figure incontournable de la scène musicale locale et du Grand Est. Au fil des années, ce vieux briscardd des platines s’est produit dans des clubs et festivals prestigieux, dans des lieux uniques et des Raves. Et s’avère être un artiste incontournable de la scène musicale locale et Grand Est.



Entrée libre. Tout public. .

Médiathèque Jacques Chirac Troyes centre Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 43 56 20 contactmgt@troyes-cm.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Masterclass DJ Hamma, Faceless & Dove MLEH Troyes a été mis à jour le 2025-09-11 par Office de Tourisme Troyes la Champagne