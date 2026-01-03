Masterclass « Dress for success : créez votre style et reprenez le pouvoir » HEC Alumni Paris Vendredi 23 janvier, 08h30 sur inscription

Masterclass « Dress for success : créez votre style et reprenez le pouvoir » à HEC Alumni

Dans une célèbre étude sur la communication non-verbale, le professeur de psychologie Albert de Méharabian, démontrait (dès 1971!) que dans les premières minutes d’une rencontre, notre « non-verbal » pèse 55% (c’est à dire nos gestes, attitudes, expressions, nos choix vestimentaires …), notre voix pèse 38% et les mots seulement 7%.

Rien de futile donc dans l’idée de ne pas négliger son style et de le travailler au service de ses ambitions professionnelles. Au-delà de la première impression, notre dress code peut devenir un outil indispensable et puissant pour s’affirmer et participer à nos succès.

HEC Life Project et Stéphanie Pfeiffer (H.15) vous proposent une Masterclass pour vous aider à utiliser vos vêtements pour décupler votre confiance. Vous y découvrirez comment briller en étant authentique mais aussi comment jouer avec votre style pour explorer et affirmer de nouvelles facettes de votre personnalité.

Au programme :

Notre tenue, la première histoire qu’on (se) raconte

Créer l’alter-ego qui vous fera performer

Passer à l’action : investissez sur vous !

L’intervenante : Stéphanie Pfeiffer (H.15) aide les dirigeants ambitieux à passer un cap dans leur posture commerciale. Multi-entrepreneure, experte en stratégie commerciale et elle anime également le podcast Radio JAB.

Très engagée dans l’écosystème HEC elle préside la Commission HEC life project et siège au comité de l’association.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-23T08:30:00.000+01:00

Fin : 2026-01-23T10:00:00.000+01:00

https://www.hecalumni.fr/fr/event/masterclass-dress-for-success-creez-votre-style-et-reprenez-le-pouvoir-23-janvier/2026/01/03/13004

HEC Alumni 9 avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris Quartier des Champs-Élysées Paris 75008 Paris



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

