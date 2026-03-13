MASTERCLASS du Quatuor Ellis Mairie du 9e arrondissement PARIS

Le Conservatoire vous invite à une journée musicale et pédagogique placée sous le signe de la transmission, de la découverte et de la mémoire.

À 16h, une masterclass animée par le Quatuor Ellis : ce moment privilégié sera l’occasion d’une action de médiation autour de pièces inédites issues des collections de la Bibliothèque Nationale de France et des Archives Nationales, révélant des trésors méconnus du patrimoine musical français.

À 19h, le concert mettra en lumière Georges Caussade, pédagogue. Figure discrète mais incontournable de la France musicale au tournant du XIXe siècle, Caussade fut un pédagogue hors pair, dont l’influence s’étend bien au-delà des murs du Conservatoire. Son héritage sera également exploré à travers le parcours de Simone Plé-Caussade, son ancienne élève devenue son épouse, qui poursuivit son œuvre pédagogique avec passion. En contrepoint, nous évoquerons Max d’Ollone, condisciple de Caussade au Conservatoire, 1er Grand Prix de Rome, dont l’ascension fulgurante fut ternie par une réputation controversée.

Le Conservatoire propose une journée dédiée à la transmission et à la valorisation du patrimoine musical. Entre masterclass, médiation autour de manuscrits rares et concert thématique, l’événement offre au public l’occasion de découvrir des œuvres méconnues et de mettre en lumière l’héritage pédagogique de figures majeures de la musique française.

Le mercredi 01 avril 2026

de 19h00 à 20h30

Le mercredi 01 avril 2026

de 16h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-01T22:00:00+02:00

fin : 2026-04-01T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-01T16:00:00+02:00_2026-04-01T18:00:00+02:00;2026-04-01T19:00:00+02:00_2026-04-01T20:30:00+02:00

Mairie du 9e arrondissement 6 rue Drouot 75009 PARIS



Afficher la carte du lieu Mairie du 9e arrondissement et trouvez le meilleur itinéraire

