Masterclass Duda Valé Rythmes brésiliens Bar associatif L’Ecurie Genêts

Masterclass Duda Valé Rythmes brésiliens

Bar associatif L’Ecurie 20 route du Bec d’Andaine Genêts Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 14:00:00

fin : 2025-11-22 18:00:00

Date(s) :

2025-11-22

Venez participer à une masterclass de musique brésilienne avec Duda Valé. Destinée aux musiciens professionnels et amateurs. Sur inscription. .

Bar associatif L’Ecurie 20 route du Bec d’Andaine Genêts 50530 Manche Normandie +33 7 69 62 80 47 danielgaleriesonore@gmail.com

English : Masterclass Duda Valé Rythmes brésiliens

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Masterclass Duda Valé Rythmes brésiliens Genêts a été mis à jour le 2025-11-06 par OT MSM Normandie BIT Genêts