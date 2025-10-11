Masterclass et concert de la troupe Burkina Azza Rue du Breuil Senones

Rue du Breuil Collège André Malraux Senones Vosges

Gratuit

Gratuit

Samedi 2025-10-11 20:00:00

fin : 2025-10-11 22:00:00

2025-10-11

Les musiciens de l’Orchestre Apromuse placés sous la direction d’Aline Perrin, ont le plaisir de vous convier à leur concert avec la participation de la troupe Burkina Azza, venez nombreux pour partager ce moment sans modération !Tout public

Rue du Breuil Collège André Malraux Senones 88210 Vosges Grand Est +33 3 29 57 91 54

English :

The musicians of the Apromuse Orchestra, under the direction of Aline Perrin, are pleased to invite you to their concert with the participation of the Burkina Azza troupe. Come one, come all to share this moment without moderation!

German :

Die Musiker des Orchesters Apromuse unter der Leitung von Aline Perrin freuen sich, Sie zu ihrem Konzert mit Beteiligung der Truppe Burkina Azza einzuladen. Kommen Sie zahlreich, um diesen Moment ohne Mäßigung zu teilen!

Italiano :

I musicisti dell’Orchestra Apromuse, sotto la direzione di Aline Perrin, sono lieti di invitarvi al loro concerto con la partecipazione della troupe Burkina Azza. Venite tutti a condividere questo momento senza moderazione!

Espanol :

Los músicos de la Orquesta Apromuse, bajo la dirección de Aline Perrin, tienen el placer de invitarle a su concierto con la participación de la compañía Burkina Azza. ¡Venga uno, vengan todos a compartir este momento sin moderación!

